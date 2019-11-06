Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 0:05

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Конституционный комитет Сирии под эгидой ООН был создан благодаря успешной международной стратегии давления на президента страны Башара Асада и Россию, поддерживающую его, утверждается в сообщении, распространенном госдепом.

"В конце прошлого месяца в Женеве состоялся запуск конституционного комитета, что является победой, как мы считаем, нашей и международной стратегии давления на режим Асада и косвенно против его главного спонсора, России, и именно поэтому мы получили этот запуск", - заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США в ходе брифинга.

Он отметил, что еще предстоит определить, в каком направлении пойдет работа комитета и какую роль сыграет в политическом будущем Сирии.

"Очевидно, режим Асада хотел бы, чтобы это имело минимальный эффект. Мы хотели бы, чтобы это имело максимальный эффект, и именно в этом заключается линия напряженности между нами и русскими", - сказал неназванный сотрудник.

По его словам, "русские где-то посередине".

"Без русских мы бы не получили этот конституционный комитет, но в какой-то степени им просто нужна потемкинская деревня, чтобы поддержать своего главного союзника, Асада", - заявил он.

Госдепартамент не называет имя сотрудника, однако сам он сообщает, что в конце недели межведомственная делегация во главе с ним и послом Саттэрфилдом (посол США в Анкаре - ИФ) обсудит в Турции совместное заявление от 17 октября и общую политику в Сирии.

Ранее внешнеполитическое ведомство сообщило, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри посетит на этой неделе Турцию, где проведет переговоры с турецкими официальными лицами и сирийской оппозицией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

1вз гс

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