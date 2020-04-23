Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские власти занимаются пересмотром своей политики по Арктике, учитывая при этом, в частности, возросшую военную активность РФ в этой части света, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель госдепа США.

"У нас есть опасения, связанные с усилением российского военного присутствия в Арктике. В последние годы это присутствие существенно усилилось", - отметил он. В частности, собеседник журналистов заявил о новых военных базах и о восстановленных российских военных аэродромах в районе Арктики, а также - о новых глубоководных портах. Также он напомнил о проведенных в прошлом году крупных военных учениях РФ в Арктике.

"Так что у нас и наших союзников есть серьезные основания для беспокойства по поводу подобных действий в Арктике", - подытожил он.

"Мы находимся в процессе пересмотра нашей политики по Арктике с учетом новых стратегических реалий. Эти реалии мы наблюдаем не только в Арктике, но и во всем мире. Изменения вызваны стремлением России и Китая бросить вызов США и Западу. Мы видим это и в других частях света. Арктика тоже становится свидетелем данных перемен", - сказал он.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства заверил, что США стремятся к "безопасной и стабильной Арктике, в которой интересы США будут защищены". Он напомнил о работе с другими странами, в том числе - с Россией, в рамках Арктического совета.

"Я хотел бы подчеркнуть, что США признают, что у России есть законные интересы в Арктике", - заявил собеседник журналистов, добавив, что по ряду вопросов сотрудничество с Москвой проходит хорошо. В частности, речь идет о ликвидации последствий утечек нефти в арктическом регионе, о поисково-спасательных операциях, о борьбе против загрязнения окружающей среды. "Это работа продолжается, и это хорошо", - подчеркнул представитель госдепартамента США.

1во пч

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