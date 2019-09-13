Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 2:13

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - У США есть доказательства того, что иранский танкер Adrian Darya 1 действительно поставил нефть в Сирию, заявила представитель госдепа Морган Ортагус.

"Иранский режим поставил нефть в Сирию. И это топливо сразу оказывается в танках военных, которые убивают ни в чем не повинных сирийцев", - сказала она на брифинге.

Этот танкер был задержан летом властями Гибралтара по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго ЕС против Сирии. Однако в итоге судно отпустили в обмен на обещание Тегерана не поставлять груз в Сирию.

"В этом нет ничего удивительного: они лгали Евросоюзу и всему мировому сообществу", - добавила Ортагус.

На уточняющий вопрос журналиста, есть ли у властей США доказательства того, что танкер поставил нефть в Сирию, она ответила: "Я бы не стала говорить все это здесь, если бы у нас их не было".

1во бм

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