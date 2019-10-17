Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 1:38

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео назвал в пятницу фарсом включение Венесуэлы в состав Совета по правам человека ООН.

"Китай и Россия проголосовали за то, чтобы Николас Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) попал в СПЧ ООН. Это фарс", - написал он в своём твиттере.

"Мадуро преднамеренно уничтожает права всех венесуэльцев", - считает Помпео.

Похожую точку зрения высказала представитель госдепа Морган Ортагус. "Возмутительно, что ещё один нарушитель прав человека, Николас Мадуро, по итогам голосования попал в СПЧ ООН. Эта структура должна выступать против нарушений незаконного режима Мадуро и других подобного рода режимов. А вместо этого им предоставляется платформа, с которой они могут оправдывать свои репрессии", - подчеркнула она в твитттере.

США считают законным президентом Венесуэлы не Мадуро, а лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

1во ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!