В госдепе надеются увидеть шаги КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова по итогам межкорейского саммита
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Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация США рассчитывает увидеть подлежащие верификации шаги по денуклеаризации Корейского полуострова по итогам саммита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и председателя КНДР Ким Чен Ына, заявила во вторник представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.
"Мы надеемся на подлежащие верификации шаги по денуклеаризации", - заявила она, отвечая на вопрос о саммите.
Х.Нойерт отметила, что эта встреча в верхах пока не завершена, и Вашингтон намерен поддерживать контакты с южнокорейцами, чтобы получать о ней информацию.
18 сентября в Пхеньяне начался третий межкорейский саммит на уровне лидеров Юга и Севера Корейского полуострова. Переговоры между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном будут продолжены в среду. В зависимости от их успеха возможны совместная пресс-конференция или же совместное заявление лидеров.
1эф во гс
Интерфакс