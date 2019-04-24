Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 20:08

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Китай вмешивается в дела Венесуэлы и, в частности, передал около $60 млрд венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, заявила в среду официальный представитель госдепа США Морган Ортагус.

"Так называемое "невмешательство" Китая проспонсировало бывший режим Мадуро в Венесуэле примерно на $60 млрд, поддерживая коррумпированного деспота. Каждый доллар для Мадуро - это доллар, который отняли у страдающего народа Венесуэлы", - написала в Twitter М.Ортагус.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "спонсирование Китаем режима Мадуро" усугубляет и продлевает кризис в Венесуэле. М.Помпео также заявлял, что Китай инвестировал в Венесуэлу более $60 млрд.

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