В Госдепе пока не получали подтверждений данных о поставке C-300 в Сирию, считают, что такой шаг был бы серьезной эскалацией напряженности
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Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - В госдепартаменте США обеспокоены данными о поставке Россией комплексов С-300 в Сирию, однако пока не располагают подтверждением этой информации, заявила во вторник представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.
"Мы видели эти данные, пока не можем их подтвердить", - сказала она на брифинге, подчеркнув, что надеется, "что это неправда".
"В противном случае это будет серьезной эскалацией", - добавила Х.Нойерт.
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Интерфакс