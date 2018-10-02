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Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - В госдепартаменте США обеспокоены данными о поставке Россией комплексов С-300 в Сирию, однако пока не располагают подтверждением этой информации, заявила во вторник представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Мы видели эти данные, пока не можем их подтвердить", - сказала она на брифинге, подчеркнув, что надеется, "что это неправда".

"В противном случае это будет серьезной эскалацией", - добавила Х.Нойерт.

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Интерфакс