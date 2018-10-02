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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 22:07 02.10.2018 - 22:07

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - В госдепартаменте США обеспокоены данными о поставке Россией комплексов С-300 в Сирию, однако пока не располагают подтверждением этой информации, заявила во вторник представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Мы видели эти данные, пока не можем их подтвердить", - сказала она на брифинге, подчеркнув, что надеется, "что это неправда".

"В противном случае это будет серьезной эскалацией", - добавила Х.Нойерт.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия завершила поставку в Сирию систем противовоздушной обороны С-300.

"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал С.Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые "подставили" Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

Израиль отверг обвинения.

С.Шойгу заявил на прошлой неделе, что после трагедии с Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

1эф тг

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