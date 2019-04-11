Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 21:31

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Военным в Судане следует быстрее передать власть в стране гражданскому правительству, так как именно этого добивается население страны, заявил в четверг представитель госдепа Роберт Палладино.

"Суданский народ должен определять, кто управляет страной, и он хочет, чтобы это были гражданские власти", - сказал он на брифинге.

В связи с этим, по словам Р.Палладино, военным нужно передать власть новому правительству, "быстрее, чем через два года".

Он отметил, что "Соединенные Штаты поддерживают мирный и демократический Судан", а также - приветствуют стойкость суданского народа.

"Мы сотрудничаем с нашими международными партнерами, с наблюдателями, о том, каким образом будет лучше реагировать на происходящее. Также много внимания США сейчас уделяют безопасности и благополучию сотрудников нашего посольства и американских граждан в Судане", - добавил он.

В четверг стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушел со своего поста, а затем был помещен под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.

Затем министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он объявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует сам А.бен Ауф

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