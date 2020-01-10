Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Новый посол США в России Джон Салливан будет официально приведен к присяге в пятницу в госдепартаменте США, говорится в расписании на сайте ведомства.
Церемонию проведет госсекретарь США Майк Помпео; начало запланировано на 15:00 по местному времени (в 23:00 мск).
Позднее ожидается отправка нового посла в Россию, однако точная дата пока не объявлялась.
23 декабря госсекретарь США Майк Помпео уже приводил Салливана к присяге, но в рабочем порядке.
12 декабря 2019 года американские сенаторы большинством голосов одобрили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря США Джона Салливана в должности нового американского посла в России.
Прошлой осенью Салливан заявлял, что отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако в тоже время сотрудничество с Москвой является необходимым.
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