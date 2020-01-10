Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 15:35

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Новый посол США в России Джон Салливан будет официально приведен к присяге в пятницу в госдепартаменте США, говорится в расписании на сайте ведомства.

Церемонию проведет госсекретарь США Майк Помпео; начало запланировано на 15:00 по местному времени (в 23:00 мск).

Позднее ожидается отправка нового посла в Россию, однако точная дата пока не объявлялась.

23 декабря госсекретарь США Майк Помпео уже приводил Салливана к присяге, но в рабочем порядке.

12 декабря 2019 года американские сенаторы большинством голосов одобрили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря США Джона Салливана в должности нового американского посла в России.

Прошлой осенью Салливан заявлял, что отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако в тоже время сотрудничество с Москвой является необходимым.

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