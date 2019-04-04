Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 2:35

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил бывшего официального представителя госдепа Хезер Науэрт за два года "отличной работы" и поприветствовал ее преемницу Морган Ортагус.

"Я рад приветствовать Морган Ортагус в качестве нашего нового представителя госдепартамента. Морган привнесёт выдающийся опыт и знания, заработанные на предыдущей государственной службе. Всю свою карьеру она работала в сфере финансовых услуг, консалтинга и дипломатии", - говорится в сообщении М.Помпео, распространенном госдепом.

Согласно ему, М.Ортагус была аналитиком разведки в Министерстве финансов и начала свою государственную службу в Агентстве США по международному развитию. В 2007 году она провела несколько месяцев в Багдаде.

"Морган, несомненно, поможет государственному департаменту выполнить свою миссию по продвижению и защите приоритетов внешней политики администрации для американского народа и международного сообщества", - следует из заявления госсекретаря.

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