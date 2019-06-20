Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Российским властям следует внимательно отнестись к расследованию возможных случаев принудительного труда находящихся в РФ граждан КНДР, говорится в опубликованном в четверг докладе госдепартамента США о торговле людьми в мире.

В разделе "рекомендации" в посвященной России части доклада отмечается, что "следует расследовать сообщения о принудительном труде в подконтрольных северокорейцам трудовых лагерях (на территории РФ - ИФ) и на стройках". Также госдеп советует перед депортацией мигрантов, в том числе северокорейцев, проверять, не были ли они объектами торговли людьми. Кроме того, в госдепартаменте считают, что российской стороне не следует заключать соглашения с КНДР, предусматривающие работу в РФ северокорейских граждан, в случаях, когда есть данные о принуждении северокорейской стороной своих работников к труду.

В докладе сообщается со ссылкой на данные Москвы, что в 2018 году на российской территории работали около 11,5 тыс. граждан КНДР, тогда как в прошлом их насчитывалось 30 тыс.

В целом, по мнению составителей доклада, Россия недостаточно активно борется против торговли людьми. "Власти России не полностью выполняют минимальные стандарты в том, что касается борьбы с торговлей людьми и не делает существенных усилий, чтобы справиться с этой задачей", - отмечается в документе.

"Несмотря на отсутствие масштабных усилий по этому направлению, власти сделали ряд шагов по решению проблемы торговли людьми", - считают в госдепе. В частности, речь идет об операциях по возвращению российских детей, незаконно вывезенных в Ирак и Сирию.

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