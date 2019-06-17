Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 20:02

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Власти США сожалеют в связи с объявленными Тегераном планами по увеличению запасов низкообогащенного урана, заявила в понедельник представитель госдепа Морган Ортагус.

"Сегодняшнее иранское объявление вызывает сожаление", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.

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