Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Решение администрации США внести иранский Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) положительно скажется на внешней политике США в этом регионе, заявил во вторник в ходе телефонного брифинга координатор госдепа по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.
"Мы полагаем, что эти меры создадут мощный сдерживающий фактор для компаний и отдельных лиц по всему миру, в том, чтобы избегать контактов с КСИР. Для нашей внешней политики это решение будет иметь положительные последствия", - заявил Н.Сейлс, отметив, что для КСИР теперь будет сложнее осуществлять свою деятельность.
"Это решение поможет не только задачам США в области безопасности, но и также поможет нашим партнерам в регионе", - добавил он.
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