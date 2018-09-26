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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 5:31 26.09.2018 - 05:31

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Соединенные Штаты Америки поддерживают предоставление автокефалии украинской православной церкви, сообщает пресс-служба государственного департамента США.

"Соединенные Штаты уважают способность украинских православных религиозных лидеров и последователей осуществлять автокефалию в соответствии с их убеждениями. Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что США продолжают поддерживать Украину и ее территориальную целостность.

жг

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