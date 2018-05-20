Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 мая 2018 г. 17:15 20.05.2018 - 17:15

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель государственного департамента США Хизэр Нойерт написала на странице в "Твиттер", что проходящие в воскресенье президентские выборы в Венесуэле не имеют под собой законных оснований.

"Так называемые выборы в Венесуэле сегодня нелегитимны. Соединенные Штаты вместе с демократическими странами по всему миру выступают в поддержку народа Венесуэлы и его суверенного права выбирать свои представителей на свободных и честных выборах", - говорится в заявлении.

Западные СМИ отмечают, что по мнению наблюдателей, нынешний глава государства Николас Мадуро, претендующий на второй срок, без труда обойдет своих главных соперников - выдвиженца от партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькона и бывшего священнослужителя Хавьера Бертуччи.

В выборах президента имеют право участвовать 20,3 млн граждан Венесуэлы, еще 107 тыс. венесуэльцев проголосуют за границей. Эксперты предрекают низкую явку избирателей, однако не исключено, что ситуация с победителем на выборах может решиться в последний момент.

Президентские выборы в Венесуэле проходят на фоне глубокого экономического кризиса. Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли Н.Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.

Аю ки

Neuer Inhalt Horizontal Line