Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 15:18

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет заявила, что действия РФ и КНР привели к росту риска возникновения конфликта в околоземном космическом пространстве.

Западные СМИ отмечают, что такие заявления И.Поблет прозвучали в ходе конференции ООН по разоружению, которая проходит в Женеве при участии экспертов 25 стран.

"Как мы можем верить в то, что Россия всерьез настроена на предотвращение гонки вооружений в околоземном пространстве, когда именно они (россияне - ИФ) развивают противоспутниковое оружие наземного базирования?" - сказала она, обращаясь к участникам конференции.

Также И.Поблет обвинила РФ в разработке лазеров, способных "ослеплять" и уничтожать спутники.

По ее словам, Китай также разрабатывает противоспутниковое вооружение, упомянув при этом, ракеты наземного базирования и постановщики помех, которые можно использовать против "спутников на низкой околоземной орбите".

Она отметила, что в данных обстоятельствах "трудно оценить правдивость беспокойства Китая относительно предотвращения гонки вооружений в космосе".

В конце февраля президент США Дональд Трамп подписал директиву о начале процесса по созданию нового рода войск вооруженных сил в составе ВВС США - космических сил.

1аю ар де

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