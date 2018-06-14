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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 18:42 14.06.2018 - 18:42

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - В госдепартаменте США выразили солидарность с сирийским народом после публикаций о якобы проведенных Россией авиаударах по провинции Идлиб, в результате которых погибли мирные жители, заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Мы видели сообщения о гибели 44 сирийцев, в том числе шести детей, в результате российского авиаудара по Зардане. Мы выражаем солидарность с народом Сирии, жертвами его правительства и тех, кто его поддерживает, и призываем Россию прекратить бессмысленное убийство мирных жителей в Сирии", - написала Х.Нойерт в Twitter.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что российские самолеты якобы нанесли авиаудар 7 июня в районе населенного пункта Зардана в провинции Идлиб, в результате которого погибли 44 человека.

В Минобороны РФ заявили, что Россия не наносила 7 июня авиаудар по Идлибу. "Все сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности", - заявили в ведомстве.

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