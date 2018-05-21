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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 15:27 21.05.2018 - 15:27

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что американские власти будут принимать усилия, направленные на противодействие агрессивной политике Тегерана.

"Мы будем сдерживать иранскую агрессию", - сказал М.Помпео, выступая с речью в фонде Heritage Foundation.

По словам М.Помпео, речь идет, в частности, о свободе судоходства, оказании иранской финансовой помощи "Хезболле" и о целенаправленных кибератаках.

При этом госсекретарь США подчеркнул, что Тегеран не получит "карт-бланш" на деятельность на Ближнем Востоке.

тэ ар

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