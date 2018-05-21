В госдепе США обещают предпринять шаги по сдерживанию агрессивной политики Ирана
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Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что американские власти будут принимать усилия, направленные на противодействие агрессивной политике Тегерана.
"Мы будем сдерживать иранскую агрессию", - сказал М.Помпео, выступая с речью в фонде Heritage Foundation.
По словам М.Помпео, речь идет, в частности, о свободе судоходства, оказании иранской финансовой помощи "Хезболле" и о целенаправленных кибератаках.
При этом госсекретарь США подчеркнул, что Тегеран не получит "карт-бланш" на деятельность на Ближнем Востоке.
тэ ар
Интерфакс