В госдепе США осудили атаку в Льеже и пообещали помощь бельгийским властям
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Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США во вторник выступил с осуждением происшествия в бельгийском Льеже и заявил о готовности оказать поддержку местным властям.
"Мы осуждаем сегодняшнюю атаку в бельгийском Льеже и молимся за жертв и их семьи. Мы готовы предоставлять любую поддержку, в условиях того, что власти Бельгии расследуют эту атаку как террористический акт", - написала в "Твиттере" представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.
Утром во вторник вооруженный ножом преступник напал на женщин-полицейских при проверке документов. Мужчина, завладев их оружием, убил обеих, а также молодого человека, находившегося поблизости в автомобиле.
Нападавший был застрелен полицейскими. Бельгийские СМИ сообщали, что нападение в Льеже совершил 36-летний Бенжамэн Эрман, уроженец валлонского города Рошфор.
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Интерфакс