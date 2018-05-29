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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 20:54 29.05.2018 - 20:54

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США во вторник выступил с осуждением происшествия в бельгийском Льеже и заявил о готовности оказать поддержку местным властям.

"Мы осуждаем сегодняшнюю атаку в бельгийском Льеже и молимся за жертв и их семьи. Мы готовы предоставлять любую поддержку, в условиях того, что власти Бельгии расследуют эту атаку как террористический акт", - написала в "Твиттере" представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

Утром во вторник вооруженный ножом преступник напал на женщин-полицейских при проверке документов. Мужчина, завладев их оружием, убил обеих, а также молодого человека, находившегося поблизости в автомобиле.

Нападавший был застрелен полицейскими. Бельгийские СМИ сообщали, что нападение в Льеже совершил 36-летний Бенжамэн Эрман, уроженец валлонского города Рошфор.

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