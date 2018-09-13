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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 17:41 13.09.2018 - 17:41

*** Допускают возможность ослабления санкций

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепартамента США Маниша Сингх заявила в четверг, что Иран по-прежнему может выбрать дипломатическое урегулирование разногласий с США - до того, как Вашингтон полностью восстановит антииранские санкции.

"Иранский режим стоит перед выбором: либо сесть за стол переговоров, чтобы решить разногласия дипломатическим путем, либо столкнуться с невероятным экономическим давлением. Если Иран продемонстрирует намерения серьезно изменить свое поведение, мы готовы рассмотреть возможность ослабления антииранских санкций", - заявила она на заседании комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

"Между тем, мы продолжим взаимодействовать с нашими международными партнерами, чтобы противодействовать Ирану", - подчеркнула М.Сингх.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, ввели в действие в начале августа 2018 года.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

1тэ аю ки

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