Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 15:27

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - В американском госдепартаменте считают эффективным взаимодействие между войсками России и США по недопущению конфликтов в Сирии, заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Каналы по недопущению конфликтов чрезвычайно эффективны и работают на всех уровнях", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что между действующими в Сирии российскими и американскими военными "время от времени происходит небольшое недопонимание". Именно поэтому, по мнению Джеффри, и нужен механизм по недопущению конфликтных ситуаций.

"Но к настоящему моменту мы довольны механизмом по недопущению конфликтов", - добавил Джеффри.

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