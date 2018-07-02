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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 19:14 02.07.2018 - 19:14

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне считают, что Китай и Россия, а также другие страны-участницы СВПД не являются сторонниками политики Ирана на Ближнем Востоке, заявил в понедельник на брифинге директор отдела политического планирования госдепа США Брайан Хук.

"Мы полагаем, что Китай и Россия и другие страны, которые являются участниками сделки по (ядерной программе - ИФ) Ирана, устали от терроризма, причиной которого является Иран; они не поддерживают распространение (иранских - ИФ) ракет на Ближнем Востоке, они не поддерживают эту широкую сеть террористических сателлитов", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах восстановления санкций против Ирана.

По его словам, тем не менее, усилия США концентрируются на дискуссиях с европейскими союзниками, включая ФРГ, по вопросу санкций против Тегерана.

Он отметил, что большая часть стран мира разделяют цели США в отношении Ирана.

1аю ар об

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