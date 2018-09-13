В госдепе утверждают, что Россия не позволила проверить свои запасы химоружия, Вашингтон готовит к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций - СМИ
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Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Помощник госсекретаря США Маниша Сингх в четверг заявила, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций.
"Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций", - приводит агентство "Блумберг" ее слова, сказанные во время слушаний в палате представителей США.
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Интерфакс