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Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Помощник госсекретаря США Маниша Сингх в четверг заявила, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций.

"Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций", - приводит агентство "Блумберг" ее слова, сказанные во время слушаний в палате представителей США.

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Интерфакс