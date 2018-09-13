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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 17:18 13.09.2018 - 17:18

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Помощник госсекретаря США Маниша Сингх в четверг заявила, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций.

"Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций", - приводит агентство "Блумберг" ее слова, сказанные во время слушаний в палате представителей США.

Согласно ее утверждениям, Россия также не предоставила гарантий того, что она больше не будет применять нервнопаралитические вещества.

Она уточнила, что в ноябре истекает срок с введением нового пакета санкций против РФ - в соответствии с условиями закона 1991 года о ликвидации химического и биологического оружия (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act).

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