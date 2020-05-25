Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 8:37

Рим. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В Греции возобновили в понедельник паромное сообщение между материковой частью страны и всеми островами, сообщают европейские СМИ.

В конце марта движение паромов ограничили на фоне мер по борьбе с коронавирусом.

На борту пассажирам измеряют температуру, а также размещают их с соблюдением социальной дистанции.

В частности, возобновлено отправление паромов на Лесбос, Родос, Корфу. Запрет на паромы на Крит был снят еще на прошлой неделе.

Между тем, отмечается, что паромное сообщение между Грецией и Италией по-прежнему отменено. Ожидается, что суда начнут курсировать с июня.

В Греции зафиксирован один из самых низких уровней распространения коронавируса среди средиземноморских стран. Греческое правительство ожидает начала туристического сезона 15 июня.

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