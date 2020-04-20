Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 19:26

Рим. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция Греции в течение прошедшего воскресенья выписала 106 штрафов в размере 300 евро гражданам, нарушившим ограничения на передвижения в связи с коронавирусом, сообщает в понедельник газета "Катимерини".

По ее данным, самое большое количество нарушений было зафиксировано в Аттике, а также в Салониках и на Крите.

Перед православной Пасхой власти страны объявили об ужесточении штрафов за нарушение ограничений в связи с опасениями, что граждане могут массово отправиться отмечать праздник к своим родственникам. Штраф за выезд из района проживания увеличился со 150 до 300 евро.

Также накануне полиция выписала 279 штрафов в размере 150 евро - за несанкционированные передвижения по району проживания.

С начала ввода системы штрафов 23 марта полиция Греции выписала свыше 46,4 тыс. штрафом на разные суммы гражданам за нарушение режима ограничений, призванных сдержать в стране распространение вируса.

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