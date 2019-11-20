Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 12:26

Афины. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство Греции намерено прекратить работу пяти крупнейших лагерей для беженцев на Эгейских островах, сообщила в среду газета "Катимерини" со ссылкой на власти Греции.

Согласно плану греческого правительства, который был обнародован в среду, будут закрыты существующие переполненные лагеря на островах Лесбос, Хиос и Самос, Кос и Лерос.

Отмечается, что на островах будут построены новые закрытые учреждения вместимостью до пяти тыс. человек в каждом. Они заменят такие открытые лагеря для мигрантов, как Мория и Вати.

В октябре сообщалось, что ситуация с иммигрантами на островах Греции приближается к катастрофе.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявляла о необходимости принять "экстренные меры в связи с ужасными условиями, в которых живут тысячи людей".

С таким заявлением комиссар выступила после того, как посетила переполненные лагеря беженцев на островах Лесбос и Самос.

Комиссар указала, что шокирована "ужасными условиями" в области гигиены и медицины.

Согласно данным европейских СМИ, более 34 тыс. человек проживают в лагерях для беженцев на пяти греческих островах, которые изначально предназначались лишь для примерно 6 тыс. человек.

На греческие острова, в частности, Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.

1ви ар

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