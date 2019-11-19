Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 17:14

Рим. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник дал старт инициативе по борьбе с курением, сообщают греческие СМИ.

"Цель Греческой Республики полностью соответствует цели, поставленной Всемирной организацией здравоохранения, и направлена на сокращение уровня употребления табака на 30% к 2025 году", - заявил он.

Премьер-министр подчеркнул, что врагом в этой кампании является само курение, а не курильщики. В Греции курение становится причиной 20 тыс. смертей в год, рассказал Мицотакис.

Наибольшая часть жителей Греции являются пассивными курильщиками, отметил глава правительства. Также премьер обратил внимание на высокую долю курильщиков среди подростков: каждый шестой мальчик и каждая восьмая девочка младше 15 лет в Греции курит.

План по борьбе с курением в Греции подразумевает ужесточение штрафов за нарушение запрета о курении в общественных местах. Новые штрафы действуют с понедельника.

Так, теперь за курение в больнице, баре или ресторане в Греции придется заплатить 100 евро, а не 50 евро как раньше. Штраф за курение в школах, парках и других местах, которые посещают дети, составляет 200 евро. За курение в машине, где находится ребенок младше 12 лет, штраф составляет 1,5 тыс. евро.

Владельцев кафе и ресторанов также оштрафуют за несоблюдение законов. Штраф составит от 500 евро до 10 тыс. в зависимости от площади заведения и того, в какой раз происходит нарушение.

Закон о курении, предполагающий значительные штрафы за курение, действует в Греции с 2009 года, однако он фактически не соблюдается, отмечают СМИ.

Греция остается одной из самых курящих стран в ЕС. По данным европейского статистического агентства, последнее исследование которого проводилось в 2014 году, в Греции ежедневно курят 27% жителей. Выше показатель только в Болгарии - 27,3%.

Чтобы контролировать ситуацию с курением, греческие власти создали горячую линию, по которой можно сообщить о нарушении законов о курении. Специальные команды, в составе которых будут полицейские, будут проводить инспекции, чтобы выявить нарушения.

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