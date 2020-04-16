Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 13:02

Брюссель. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Греции планируют в этом месяце переселить жильцов лагерей для беженцев, расположенных на греческих островах, в квартиры и отели в континентальной части страны, сообщают европейские СМИ.

"Эта дополнительная мера нацелена на снижение риска распространения коронавирусной инфекции", - указали в министерства страны по делам миграции.

В ведомстве отметили, что из лагерей вывезут 2380 человек, которые считаются "наиболее уязвимыми" для заражения коронавирусом.

Начиная с 19 апреля, их начнут перевозить в квартиры, отели и других временные лагеря, расположенные в континентальной части Греции.

На территории лагерей для беженцев на греческих островах Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос пока не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Между тем, в двух лагерях на территории континентальной части подобные случаи заболевания были зарегистрированы.

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