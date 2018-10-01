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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 16:45 01.10.2018 - 16:45

Рим. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство Греции призывает не терять возможность решить спор между Афинами и Скопье после референдума об изменении названия Македонии, состоявшегося накануне, сообщает в понедельник газета "Катимерини".

Представитель правительства Димитрис Цанакопулос в понедельник приветствовал тот факт, что большинство пришедших в воскресенье на избирательные участки македонцев поддержали предложении об изменении названия своей страны- Бывшей Югославской Республики Македонии, но в то же время выразил обеспокоенность низкой явкой.

Представитель греческого правительства заявил, что нельзя терять возможность урегулировать длительный спор между двумя государствами, а результат референдума он назвал "положительным развитием ратификации и имплементации соглашения в Преспесе".

В то же время, по его словам, в Афинах обеспокоены, что многие македонцы со скепсисом отнеслись к договоренностям между Грецией и Македонией.

"Теперь ответственность лежит на парламенте Бывшей Югославской Республики Македонии", - добавил он.

Накануне в Македонии состоялся референдум о переименовании страны. Согласно информации западных СМИ, более 90% поддержали возможность смены названия страны, однако явка составила порядка 36% при необходимом минимуме в 50%. Низкая явка может грозить отказом македонского парламента утвердить его результаты.

Летом Греция и Македония достигли договоренности о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в Северную Македонию. Парламент Македонии поддержал реализацию соглашения между Афинами и Скопье, подписанного главами МИД двух государств в греческом Преспесе. Однако президент Македонии Георге Иванов счел это соглашение неконституционным и 26 июня отказался подписывать соответствующий документ.

Затем македонские парламентарии повторно ратифицировали соглашение с Грецией о новом названии Македонии, лишив тем самым президента возможности его заблокировать.

Спор между Грецией и Македонией относительно названия страны продолжается уже долгие годы. Греческую сторону не устраивает название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Считается, что урегулирование этого вопроса играет ключевую роль для будущего страны, поскольку затем Македония сможет присоединиться к таким объединениям, как ЕС и НАТО. Ранее из-за этого спора греческая сторона, будучи членом этих двух альянсов, блокировала вступление Македонии как в ЕС, так и в НАТО.

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