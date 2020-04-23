Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 15:44

Брюссель. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Греции приняли решение продлить действие ограничительных мер еще на неделю в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщают европейские СМИ.

Подобный режим изначально должен был действовать до 27 апреля, однако теперь он продлен до 4 мая.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг указал, что "переход к нормальной жизни будет медленным и будет продолжаться в течение всего мая и июня". Он добавил, что каждую неделю власти намерены производить оценку ситуации в области здравоохранения в стране.

Ограничения на передвижения в стране были введены 22 марта. В Греции работают только супермаркеты, банки и доставка еды. Остальные магазины, а также музеи, театры и бары закрыты. Жителям страны разрешено покидать свои дома только в случаях острой необходимости, за нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф.

C начала вспышки коронавирусной инфекции в Греции зарегистрировано 2,4 тыс. случаев заражения. Показатель летальных исходов в Греции - один из самых низких в Европе. За время пандемии там скончалось около 120 человек.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!