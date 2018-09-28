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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 18:26 28.09.2018 - 18:26

*** Сирия хочет получить и системы С-400

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сирии Валид Муаллем рассчитывает получить российские зенитные ракетные системы С-300 в течение двух недель, надеется, что они закроют воздушное пространство страны от израильских самолетов.

"Как заявил господин Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу - ИФ), мы получим их в течение двух недель", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, закроют ли данные ЗРС воздушное пространство страны от израильских самолетов, он сказал: "Я надеюсь".

При этом В.Муаллем отметил, что Сирия хотела бы получить от России и зенитную ракетную систему С-400. "Ждем С-400", - сказал министр.

1ви ав

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