В Дамаске ждут поставок С-300 в течение двух недель, надеются, что они закроют небо Сирии для авиации Израиля - Муаллем
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*** Сирия хочет получить и системы С-400
Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сирии Валид Муаллем рассчитывает получить российские зенитные ракетные системы С-300 в течение двух недель, надеется, что они закроют воздушное пространство страны от израильских самолетов.
"Как заявил господин Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу - ИФ), мы получим их в течение двух недель", - сказал он журналистам.
Отвечая на вопрос о том, закроют ли данные ЗРС воздушное пространство страны от израильских самолетов, он сказал: "Я надеюсь".
При этом В.Муаллем отметил, что Сирия хотела бы получить от России и зенитную ракетную систему С-400. "Ждем С-400", - сказал министр.
1ви ав
Интерфакс