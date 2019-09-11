Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 14:08

Дубай. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Сирии осуждают заявления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о планах распространить суверенитет страны на Иорданскую долину, сообщает в среду сирийское агентство САНА со ссылкой на источник в МИД Сирии.

"Сирия решительно осуждает заявления премьера Израиля", - приводит агентство слова собеседника.

При этом в МИД страны отметили, что такие заявления Нетаньяху имеют "экспансионистскую природу".

Израильский премьер Нетаньяху заявил накануне, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября намерен распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

"Есть одно место, на которое мы можем распространить израильский суверенитет после выборов", - сказал Нетаньяху. Он пояснил, что речь идет как раз об Иорданской долине и о ряде территорий к северу от Мертвого моря.

Кроме того, премьер подтвердил намерение аннексировать возведенные на Западном берегу Иордана еврейские поселения, пообещав действовать по этому вопросу в координации с президентом США Дональдом Трампом.

1тэ ар

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