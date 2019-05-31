Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 17:03

Дубай. 31 мая. ИНТЕРФАКС - МИД Сирии отверг коммюнике по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Мекке, в котором страны-участницы раскритиковали участие Ирана в сирийском конфликте, передает агентство Associated press (АP).

Согласно заявлению МИД, выдержки из которого цитирует АP, иранское присутствие в Сирии "легитимное, потому что оно осуществляется по запросу сирийского правительства, и оно служит подспорьем усилиям Сирии в борьбе с терроризмом, который в свою очередь поддерживают некоторые участники саммита" в Мекке.

В МИД также призвали осудить вмешательство других государств во внутренние дела Сирии и поддержку этими странами террористических групп.

Ранее в Мекке завершился саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Согласно итоговому документу саммита, участники встречи, в частности, потребовали предпринять "более эффективные и серьезные шаги по недопущению приобретения Ираном ядерного потенциала" и по введению "более жестких ограничений в отношении иранской программы баллистических ракет".

В резолюции по итогам саммита также заявляется о поддержке стратегии США по отношению к Ирану.

За встречей ССАГПЗ последовал саммит ЛАГ. Позднее турецкое агентство "Анадолу" сообщало, что в документе, принятом после саммита ЛАГ, речь, в том числе, шла об обстрелах Саудовской Аравии из Йемена баллистическими ракетами иранского производства, об участии Ирана в сирийском конфликте, о вмешательстве в дела Бахрейна, а также о поддержке Тегераном террористических групп.

В свою очередь в МИД Ирана заявили, что Саудовская Аравия продолжает сеять раздор в ближневосточном регионе.

"Мы видим попытки со стороны Саудовской Аравии настроить соседние и арабские страны против Ирана", - цитировали иранские СМИ слова представителя ведомства Аббаса Мусави.

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