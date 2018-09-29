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Этот контент был опубликован 29 сентября 2018 г. 17:44 29.09.2018 - 17:44

Нью-Йорк (ООН). 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Сирия рассчитывает на помощь России в возвращении беженцев на родину, сообщил, выступая в субботу на Генассамблее ООН глава сирийского МИД Валид Муаллем.

"Благодаря помощи России Сирия не пожалеет усилий для того, чтобы содействовать возвращению беженцев и обеспечить их первостепенные нужды", - сказал он, отметив, что "сейчас ситуация в стране более стабильная и безопасная", и что "созданы все условия для возвращения беженцев в страну".

По словам министра, "недавно был создан специальный комитет по координации возвращения беженцев, и мы выступили с призывом к международному сообществу и гуманитарным организациям оказать содействие для их возвращения".

При этом В.Муаллем выступил с обвинениями в адрес некоторых западных стран, указав на то, что они "препятствуют возвращению беженцев на родину, порождая среди них иррациональные страхи, политизируя чисто гуманитарный вопрос, используя их в качестве разменной монеты для достижения их политических целей".

1ар бс

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