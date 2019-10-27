Дубай. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Сирии заявили, что приветствуют проведенный отвод сил курдских военизированных формирований от границы с Турцией, сообщают в воскресенье государственные сирийские СМИ.
"Власти Сирии уверены, что этот отвод означает исчезновение главного предлога для жестокой турецкой агрессии на наших территориях", - приводит агентство САНА слова источника в сирийском МИД.
Агентство поясняет, что речь идет об отводе ополченцев из зоны глубиной в 30 км вдоль границы с Турцией. Именно так должна быть создана зона безопасности, в которой не должно находиться курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами.
Турция давно стремится к созданию такой зоны безопасности. Договоренности о ее создании достигли ранее Анкара и Москва.
1во ВВ