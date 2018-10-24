В Дамаске сообщили об авиаударе коалиции США по населенному пункту в районе Дейр-эз-Зоре
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Дубай. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Возглавляемая США коалиция нанесла удар по населенному пункту Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, передает в среду официальное сирийское агентство САНА со ссылкой на источники.
Источники агентства рассказали, что самолеты коалиции провели несколько рейдов над жилыми районами.
Удары самолетов привели к ранениям среди мирных жителей и разрушениям, отмечает агентство.
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Интерфакс