В Дамаске сообщили об авиаударе коалиции США по населенному пункту в районе Дейр-эз-Зоре

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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 13:24 24.10.2018 - 13:24

Дубай. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Возглавляемая США коалиция нанесла удар по населенному пункту Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, передает в среду официальное сирийское агентство САНА со ссылкой на источники. Источники агентства рассказали, что самолеты коалиции провели несколько рейдов над жилыми районами. Удары самолетов привели к ранениям среди мирных жителей и разрушениям, отмечает агентство. 1мм эф др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс