Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 9:02

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - В Дамаске, Алеппо и ряде других сирийских городов открываются лаборатории для проведения анализов на коронавирус, говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и САР Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"В рамках реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в Дамаске запускается работа центральной лаборатории для проведения анализов и выявления инфекции, открываются правительственные лаборатории в Алеппо, Хомсе и Латакии", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что три госпиталя в провинции Идлиб и два в провинции Алеппо определены как изоляторы. Кроме этого в провинции Хама начался второй этап производства медицинских масок.

Председатели штабов также отмечают, что пандемия коронавируса затруднила процесс возвращения беженцев в Сирию, однако правительство страны предпринимает меры для преодоления ситуации.

"В провинциях Дамаск и Хама открыты восемь специализированных центров общей вместимостью до 8 тысяч человек, полностью оборудованных и готовых к размещению на 14-дневный карантин прибывающих сирийских граждан", - говорится в заявлении.

По состоянию на 29 апреля, в Сирии диагностировали 43 случая заражения, трое человек с коронавирусом скончались, при этом 21 заболевший выздоровел.

1км др

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