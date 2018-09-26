В Дании арестованы подозреваемые в покупке беспилотников для террористов в Сирии и Ираке
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция Дании арестовала двух человек, подозреваемых в приобретении беспилотников для запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс".
По данным полиции и службы безопасности Дании, беспилотники должны были быть переправлены в Сирию и Ирак.
Предполагается, что задержанные непосредственно связаны террористической группировкой. Их арест был произведен в ходе полицейских рейдов в пределах Большого Копенгагена.
1нв*
Интерфакс