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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 12:34 26.09.2018 - 12:34

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция Дании арестовала двух человек, подозреваемых в приобретении беспилотников для запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным полиции и службы безопасности Дании, беспилотники должны были быть переправлены в Сирию и Ирак.

Предполагается, что задержанные непосредственно связаны террористической группировкой. Их арест был произведен в ходе полицейских рейдов в пределах Большого Копенгагена.

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