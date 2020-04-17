Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 9:14

Берлин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Дании планируют снять еще один ряд ограничений, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

С 20 апреля будет разрешено возобновить работу таким предприятиям малого бизнеса, как, например, парикмахерские, салоны красоты и автошколы.

Между тем, рестораны, бары и фитнес-клубы останутся закрыты, запрет на массовые мероприятия также продолжает действовать.

Кроме того, Дания не планирует пока открывать свои границы, закрытые для сдерживания распространения инфекции.

На этой неделе школьникам до 5-го класса и дошкольникам в Дании позволили возобновить посещение занятия. Школьники старше 11-12 лет продолжают обучаться дистанционно.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские предприятия и компании, вероятно, смогут возобновить работу раньше, чем это предполагалось. Она заявила, что данные указывают на стабилизацию ситуации, но отметила, что возвращение к привычной жизни не должно произойти слишком быстро.

В Дании за время эпидемии COVID-19 выявили у 6,8 тыс. человек, 321 человек скончался.

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