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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 16:22 18.05.2018 - 16:22

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов в Дании задержали гражданина Сирии, которого подозревают в оказании финансовой поддержки сирийским террористическим группировкам, передает в пятницу новостной интернет-портал "Локал".

Согласно сообщению, подозреваемый связан с основанной в Италии преступной группировке, которая занималась незаконной перевозкой людей, а вырученные средства направляла сирийским террористам.

По информации "Локал", преступникам удалось перевести около $2,5 млн. исламистской террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (отделение организации "Аль-Каида", запрещена в РФ - ИФ), прежде чем итальянским стражам порядка удалось остановить ее деятельность.

В сообщении портала отмечается, что задержанный сириец с 2012 года вместе со своей семьей проживал в Швеции. Сотрудники полиции задержали его в аэропорту Копенгагена.

Подозреваемый отрицает все обвинения.

Ла во

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