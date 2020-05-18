Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 21:02

Берлин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Кафе, пабы и рестораны возобновили работу в Дании в рамках снятия ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии в минимум один метр друг от друга.

Ношение масок в Дании больше также не является обязательным. Кроме того, жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек.

Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса.

Ожидается, что в июне в Дании откроют музеи, кинотеатры и зоопарки.

За время пандемии в Дании зарегистрировали почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 550 человек скончалось.

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