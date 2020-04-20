Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 16:53

Берлин. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - В Дании в понедельник возобновили работу предприятия малого бизнеса: парикмахерские, стоматологические кабинеты, школы вождения, тату-салоны, пишут европейские СМИ.

Перед входом в помещение клиенты обязаны продезинфицировать руки раствором, также им выдают одноразовые пончо. Сотрудники возобновляющих работу компаний обязаны проводить дезинфекцию пространства и предметов, которыми пользовались клиенты, после обслуживания каждого из них.

Дания начала ослаблять призванные сдержать вспышку коронавируса ограничения с 15 апреля. Также в стране открыли детские сады и разрешили вернуться в школы детям до 11 лет. В стране все еще закрыты кафе, рестораны, торговые центры, спортзалы до 10 мая. Запрещены собрания более 10 человек, а также в общественных местах граждане должны сохранять социальную дистанцию 2 метра.

К понедельнику в Дании зарегистрировано свыше 7,7 тыс. случаев заражения Covid-19, скончались 364 человека.

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