Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 19:26

Берлин. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Коронавирус COVID-19 в Дании исчезнет уже в краткосрочной перспективе, говорится в докладе ученых из исследовательского института SSI при Минздраве страны.

"Весьма вероятно, что эпидемия закончится сама собой, если продолжить нынешний уровень изоляции", - говорится в нем.

Они полагают, что в Дании это произойдет в краткосрочной перспективе при нынешнем уровне изоляции, который соблюдают граждане, даже если открыть все предприятия малого бизнеса.

Тем не менее, не исключено, что будет и вторая волна заражений. Этот риск считается значительным.

В Дании с 15 апреля начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения. В стране открыли детские сады и разрешили вернуться в школы детям до 11 лет, возобновили работу предприятия малого бизнеса - парикмахерские, стоматологические кабинеты, школы вождения, тату-салоны. Но до 10 мая закрыты кафе, рестораны, торговые центры, спортзалы.. Всего в стране у более 10 тыс. граждан выявили коронавирус, скончались 506 человек.

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