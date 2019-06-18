Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 17:29

***Приостановлено движение высокоскоростных поездов на ряде маршрутов

***Предупреждение о цунами пока в силе

Токио. 18 июня. ИНТЕРФАКС - В японских префектурах Ямагата и Ниигата после землетрясения наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии, сообщает агентство "Киодо".

Так, без электричества в настоящее время остаются порядка 10 тыс. домов.

Предупреждение о риске возникновения цунами остается в силе. В Ямагате и Ниигате зафиксировано незначительное повышение уровня моря, сообщает "Киодо".

Никаких проблем на атомных электростанциях в Японии не наблюдается, сообщил главный секретарь японского кабинета министров Йосихидэ Суга. В том числе сбоев не произошло на АЭС Касивадзаки-Карива, расположенной в префектуре Ниигата, реакторы которой были остановлены после аварии на "Фукусиме-1" в 2011 году.

Из-за землетрясения временно остановились высокоскоростные поезда, связывающие города Ямагата, Дзёэцу и Акита. Также власти перекрыли ряд шоссе в районе землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе японского города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря. После землетрясения было опубликовано предупреждение о риске формирования цунами, однако значительных разрушений в связи с этих не ожидается.

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