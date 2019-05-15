Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию с арестом российского гражданина Олега Тищенко, ранее экстрадированного из Грузии.

"По имеющейся информации, россиянин содержится в тюрьме округа Уэбер, штат Юта. В настоящее время добиваемся консульского доступа к соотечественнику. Окажем О.М.Тищенко всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения его законных прав", - говорится на странице посольства России в США в "Фейсбуке".

Отмечается, что Тищенко предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США.

"В деле имеются признаки провокации американских спецслужб", - подчеркивается в сообщении.

1вз тг

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