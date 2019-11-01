Дели. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти индийского Дели объявили о закрытии всех школ до 5 ноября из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает издание The Hindu.
"В связи с повышением уровня смога в Дели уровень загрязнения (воздуха - ИФ) возрос. Правительство приняло решение, что все школы в Дели будут закрыты до 5 ноября", - сообщил глава администрации Арвинд Кеджривал, отметив, что столица Индии уже напоминает "газовую камеру".
Кеджривал призвал молодое поколение жителей Дели следить за тем, чтобы в городе прекратили сжигать мусор.
"Если вы видите, что кто-то делает это (сжигает мусор - ИФ), попросите остановиться. Если вас не слушают, есть номер, по которому вы можете позвонить и сообщить о происходящем", - добавил глава администрации города.
Главная причина резкого ухудшения и без того плохой ситуации с чистотой воздуха в Индии - это поджигание полей в конце сезона. Тысячи индийских фермеров в ноябре поджигают свои поля, чтобы подготовить землю для следующих посадок.
Загрязнение воздуха усугубляет национальный праздник Дивали, который отмечается в последних числах октября. Во время празднеств по всей Индии устраивают фестиваль огней, зажигают свечи и фонарики, взрывают петарды и запускают фейерверки.
Ранее в Дели с государственным визитом прибыла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Несмотря на многочисленные рекомендации, политик отказалась надевать дыхательную маску, которая защитила бы ее от загрязнения воздуха.
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