Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 10:47

Дели. 28 октября. ИНТЕРФАКС - В столице Индии зафиксировали в воздухе высокий уровень токсичных частиц в воздухе после праздничных фейерверков по случаю индуистского праздника Дивали, сообщило в понедельник издание The Hindu.

По данным правительственной системы мониторинга, качество воздуха в городе в понедельник оценивается, как "очень плохое". Одна из причин - фейерверки, которые десятки тысяч человек запускали ночью и утром.

Помимо этого, город страдал и от давних своих проблем - выхлопных газов автомобилей и вредных выбросов в атмосферу с заводов.

В итоге сообщается, что из-за совокупности этих факторов количество наиболее вредных загрязняющих микрочастиц более чем в 20 раз в Дели теперь превышает международные уровни безопасности.

Опасаясь ухудшения ситуации с экологией, Верховный суд Индии ранее запретил запуск фейерверков во время фестиваля, однако многие жители проигнорировали это постановление.

Эксперты отмечают, что "токсичный коктейль" в воздухе в Дели и других индийских городах приводит к преждевременной смерти более одного миллиона человек в год.

В последние годы правительство приняло ряд мер по борьбе с загрязнением, остановив работу тепловых электростанций и запретив строительство в сезон загрязнения.

В ноябре будет обнародована заявка на ограничение движения транспорта в Дели. Части водителей будет разрешено ездить на личном транспорте только по четным дням, а другим - по нечетным.

Дивали в этом году отмечают 25-29 октября.

1ви во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!