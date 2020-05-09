Этот контент был опубликован 9 мая 2020 г. 5:41

Нью-Йорк. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Более 20 городов США примут участие в акции "Бессмертный полк", которая пройдет в online режиме через платформу Zoom в День Победы, сообщил "Интерфаксу" президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"9 мая в 15:00 по времени Нью-Йорка по всей Америке будет проходить акция, которую мы назвали "Бессмертный полк - лайв". Ветераны ждут ее с нетерпением", - рассказал он.

По словам Кочана, в виртуальной акции через программу Zoom примут участие свыше 20 городов и Гавайские острова, а также несколько европейских столиц - Париж, Рим, Осло и Рига, российские и американские ветераны скажут несколько слов.

Как пояснил Кочан, технически возможно подключить к мероприятию до 1 тыс. человек.

В посольстве РФ в США подтвердили "Интерфаксу", что российский посол Анатолий Антонов выступит со вступительным словом. Кроме того, в акции планируется участие послов стран СНГ.

В свою очередь председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елена Брэнсон рассказала "Интерфаксу", что соотечественники во многих городах Штатов подготовили ко Дню Победы по три-четыре мероприятия, несмотря на карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19.

К примеру, волонтеры развозят подарки и медали ветеранам, собираются возложить венки к памятникам героев Второй мировой войны, проводят автопробеги.

"На территории США есть единственный памятник Советским воинам, погибшим во время войны, он находится в Лос-Анджелесе, мы отправили венок, 9 мая утром соотечественник возложит его к памятнику", - сказала она.

Брэнсон сообщила, что на Аляске сограждане планируют принять участие в акции "Бессмертный полк", собираясь группами по 10 человек.

День Победы в Нью-Йорке

Около 480 ветеранов, тружеников тыла и блокадников, проживающих в Нью-Йорке, получили подарки, цветы, а также письма от президента РФ Владимира Путина к 9 мая благодаря действиям российских соотечественников, подчеркнул президент организации "Русская молодежь Америки" Кочан.

"Мы спросили у ветеранов, что бы они хотели получить на 9 мая. Они сказали, что у них есть тушенка, гречка - продукты им не нужны, но им будет приятно получить что-то к чаю. Некоторые попросили шампанское", - рассказал он, добавив, что волонтеры действовали аккуратно, дезинфицировали продукты, использовали маски и перчатки.

Кочан также сообщил, 9 мая над Нью-Йорком пролетит большая георгиевская лента 30 метров длиной и почти 3 метра шириной. Самолет с лентой уже облетел три американских города - Чикаго, Даллас и Сан-Диего.

"Поскольку жители не могут выйти на улицу, мы решили, что такой символ победы должен быть виден из окон", - пояснил он.

Сотрудники постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке 7, 8 и 9 мая "воздают дань уважения героям Великой Отечественной войны, сокрушившим нацизм", рассказал пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский.

Он отметил, что российские дипломаты в течение трех дней по вечерам зажигают окна жилого комплекса постпредства, формируя на фасадах здания большие цифры 75.

19-этажный жилкомплекс находится в Бронксе среди невысоких домов, поэтому памятная дата видна жителям не только соседних домов, но и других районов Нью-Йорка.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 8 мая выступил на заседании Совета Безопасности по видеосвязи с портретом своего отца - Алексея Небензи. "Сегодня я взял сюда фото своего отца, который, будучи 17-летним студентом в Ленинграде, добровольно пошел на фронт и окончил войну в 1945-м в Берлине", - сказал он, выступая в ходе встречи членов СБ "по формуле Арриа", посвященной теме "75 лет после окончания Второй мировой войны на европейской земле".

Памятные акции Посольства РФ в США

Посольство РФ в Вашингтоне провело свою акцию накануне Дня Победы - "Свеча Памяти". Посол Анатолий Антонов, дипломаты и ученики школы при дипмиссии выложили цифры 75 из горящих свечей возле здания посольства, почтив память погибших.

Дипломаты также посадили кусты сирени, которые стали символом победной весны 45-го.

"Развязанная дезинформационная кампания в ряде стран и, к сожалению, в США, где мы работаем, когда пытаются принизить роль Советского Союза или даже, более того, сказать о том, что Советский Союз и развязал Вторую мировую войну, она просто неприемлема. Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 млн человек", - сказал Антонов журналистам после проведения торжественных мероприятий.

Он отметил, что в этих условиях Россия "не должна молчать".

"Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументировано, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза", - подчеркнул Антонов.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин, 9 мая помимо "Бессмертного полка - лайв" состоится еще одна акция с послами СНГ - "Стихи Победы".

"На интернет-ресурсах дипмиссий будет размещен видеоролик, в котором послы поочередно зачитывают короткие стихотворения о Дне Победы", - отметил он.

1йф тг

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